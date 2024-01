Egitto: manifestazione davanti al sindacato dei giornalisti contro la guerra a Gaza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Centinaia di persone hanno organizzato un presidio di solidarietà con il popolo palestinese davanti al Sindacato dei giornalisti al Cairo, in Egitto, durante il quale è stata bruciata la bandiera di Israele. Alla manifestazione hanno partecipato il capo del sindacato dei giornalisti, Khaled al Balshi, e attivisti politici. I manifestanti hanno intonato slogan per denunciare la guerra a Gaza e per chiedere la fine delle operazioni militari e l'apertura del valico di Rafah. La manifestazione a sostegno dei palestinesi a Gaza avviene dopo 100 giorni dall'avvio dell'operazione militare israeliana nella Striscia, in seguito all'attacco del movimento islamista Hamas in Israele. Alcuni dei manifestanti hanno ringraziato il Sudafrica, che ha denunciato alla Corte internazionale di giustizia Israele, con l'accusa di compiere un genocidio a Gaza. I partecipanti alla protesta hanno issato striscioni con la scritta: “Aprire il valico di Rafah, 100 giorni di genocidio, fermare l’aggressione, perseguire i criminali di guerra”. Altri manifestanti hanno cantato slogan come "Governi arabi codardi, i bambini di Gaza hanno fame. O resistenza o tradimento". (Res)