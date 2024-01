Milano: bocciati gli odg Lega contro gli attivisti di Ultima Generazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si sono discussi, e sono stati bocciati, durante la seduta odierna del Consiglio Comunale di Milano tre ordini del giorno che chiedono alla Giunta un impegno della Giunta contro gli attivisti del movimento ambientalista “Ultima Generazione” ai monumenti della città. Gli odg, presentati dal consigliere della Lega Samuele Piscina, chiedevano nello specifico la condanna delle azioni “vandaliche commesse ripetutamente” e la costituzione del Comune di Milano quale parte civile per quanto riguarda gli atti contro l’arco della Pace di Piazza Sempione e contro il monumento dedicato a Vittorio Emanuele II in Piazza Duomo. Secondo Piscina “è mancata una presa di posizione chiara e netta contro questi personaggi: il messaggio che passa è che loro possano fare tutto in nome dell’ambiente, ma in realtà non lo stanno difendendo, stanno commettendo atti vandalici”. L’esponente della Lega ha poi precisato di “non condannare l’ideologia, ma l’atto”. (segue) (Rem)