Milano: bocciati gli odg Lega contro gli attivisti di Ultima Generazione (2)

- In merito è intervenuto l’assessore al bilancio Emmanuel Conte, ritenendo che “la sensibilizzazione al tema del cambiamento climatico non può ridursi a una condanna netta senza né e senza ma”. Dai banchi della maggioranza ha preso la parola il capogruppo del Pd, Filippo Barberis, il quale ha ricordato come in realtà il Comune si sia già costituito quale parte civile in occasione dell’imbrattamento del “Dito” di Cattelan e di “non poter accettare che si possa danneggiare liberamente patrimonio della nostra città”. Ma, ha aggiunto poi Barberis, “non possiamo essere d’accordo con questo atteggiamento che individua in questi attivisti dei criminali in quanto non sono dei semplici atti vandalici”. (Rem)