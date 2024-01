Usa: l’avvocato Joe Tacopina non rappresenterà più Donald Trump

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Uno degli avvocati di Donald Trump, Joe Tacopina, non rappresenterà più l’ex presidente degli Stati Uniti nel quadro dei processi avviati nei suoi confronti. Lo ha confermato al portale di informazione “The Hill”, senza aggiungere ulteriori dettagli in merito ai motivi che lo hanno portato a prendere questa decisione. Tacopina ha già rappresentato Trump nel processo penale relativo ai pagamenti effettuati dall’ex presidente alla pornodiva Stormy Daniels e nel procedimento civile per stupro avviato dalla scrittrice E. Jean Carroll. (Was)