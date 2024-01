Mes: Donohoe, volontà è risolvere problema con Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell'Eurogruppo, Paschal Donohoe, ha sottolineato la volontà dei ministri delle Finanze dell'eurozona di risolvere il problema della mancata ratifica da parte dell'Italia del Meccanismo europeo di stabilità (Mes). "C'è la volontà di tutti noi di ascoltare attentamente il ministro Giorgetti e di impegnarci con lui per vedere se nei prossimi mesi riusciremo a trovare un modo per rafforzare la nostra Unione bancaria", ha detto nel corso delle conferenza finale dell'Eurogruppo di Bruxelles. "Il fatto che questo trattato sia stato ratificato da 19 Parlamenti dimostra l'impegno dei Paesi a rafforzare l'unione bancaria, ma è anche una realtà molto importante nelle discussioni che stiamo conducendo", ha poi aggiunto. "In seno all'Eurogruppo, abbiamo concordato di riflettere sulle conseguenze e di continuare a confrontarci, ma lo faremo tenendo conto del fatto che la ratifica è avvenuta" negli altri Paesi, ha poi aggiunto Donohoe, ricordando che la prima occasione avuta per ascoltare direttamente dal ministro Giorgetti le posizioni italiane è stata quella odierna. "Non risparmio gli sforzi per continuare ad impegnarmi con il ministro Giorgetti per vedere se c'è una strada da percorrere", ha poi concluso il presidente dell'Eurogruppo. A quanto si apprende da una fonte di un Paese europeo, sarebbe però difficile tornare sulla trattativa per la modifica del trattato del Mes dopo che lo stesso è già stato ratificato da 19 nazioni, Italia esclusa. La volontà che trapela da Bruxelles potrebbe essere quella di aiutare il ministro italiano a promuovere una narrazione positiva sul Mes, in modo che il trattato possa essere ratificato dall'Italia. (Beb)