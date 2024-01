Ex Ilva: Casasco (FI), necessario recuperare governance italiana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Certamente, il problema dell'ex Ilva affonda le sue radici nel passato, precisamente durante il governo Gentiloni con il ministro Calenda. In quel momento, il governo fece scendere in campo Cassa depositi e prestiti con una cordata italiana ma assistemmo alla vittoria di Arcelor-Mittal, seconda realtà mondiale e prima in Europa per la produzione dell'acciaio, e degli interessi franco-indiani". Lo ha dichiarato, Maurizio Casasco, deputato di Forza Italia e responsabile economico del partito, ospite a Metropolis su Repubblica Tv. "Questa gestione con i risultati all'evidenza, ha influito pesantemente sulle nostre industrie soprattutto considerando che l'Italia ha una industria manifatturiera di trasformazione. Oggi, il governo sta intervenendo attivamente per ricondurre la gestione dell'Ilva sotto il controllo italiano, almeno temporaneamente con una governance nazionale e con la prospettiva di coinvolgere investimenti privati nel futuro. È evidente che lasciare l'Ilva nelle mani di una realtà come Arcelor-Mittal prima produttrice di acciaio in Europa e che di fatto controlla in gran parte il mercato dell'acciaio europeo, certamente non ha favorito, scientemente o non scientemente, l'interesse italiano dell'industria trasformativa", ha concluso.(Rin)