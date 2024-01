Calcio: Lotito, giocare Supercoppa a Riad valorizza brand Lazio, Sarri frainteso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Giocare la supercoppa italiana a Riad, in Arabia Saudita è "importante dal punto di vista non solo economico ma della valorizzazione del brand". Lo ha detto il presidente della Lazio, Claudio Lotito, interpellato a margine della conferenza stampa di presentazione della partnership tra Regione e Ss Lazio, siglata in occasione della Supercoppa italiana che si giocherà a Riad (Arabia Saudita). L'allenatore della Lazio Maurizio Sarri "è stato frainteso", ha aggiunto Lotito, interpellato su Sarri che ha criticato la formula della Supercoppa, con quattro squadre (Inter, Lazio, Napoli e Fiorentina) in trasferta a Riad, sostenendo che il fine è solo economico. "Sarri faceva un ragionamento a 360 gradi, legato a una serie di fattori che incidono su quelle che sono le prospettive del calcio italiano - ha spiegato Lotito -. Se il calcio ha la necessità di ricorrere a tornei esterni lo fa per aumento il valore del Brand. Perché storicamente il calcio italiano era un punto di riferimento. Andare a Riad è importante dal punto di vista non solo economico ma della valorizzazione del brand, non solo della Lazio ma di tutto il calcio italiano. Questa iniziativa è importante perché porta l'immagine della Lazio e del calcio italiano in un contesto di completamente diverso, all'attenzione di 180 paesi", ha concluso Lotito.(Rer)