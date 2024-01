Difesa: Crosetto, felice per dimissioni dall'ospedale di Austin

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Desidero rivolgere a tutta la Redazione di Agenzia Nova e a coloro che hanno creduto in questo progetto editoriale, gli auguri da parte della Difesa e delle Forze Armate italiane" Lorenzo Guerini

Ministro della Difesa

22 luglio 2021

- Il ministro della Difesa, Guido Crosetto, ha inviato al segretario alla Difesa Usa, Llloyd Austin, i propri auguri di pronta guarigione dopo le sue dimissioni dall'ospedale. "Sono lieto di apprendere che l'amico e collega Lloyd Austin, segretario alla Difesa Usa, è stato dimesso dall'ospedale. Gli auguro un pronto recupero, sperando di poterlo rivedere presto al suo posto, al Pentagono, per continuare a lavorare insieme per il bene dei nostri Paesi e della comunità internazionale", ha affermato Crosetto in un post su X. (Res)