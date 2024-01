Mar Rosso: Crosetto, auspichiamo operazione europea a tutela dei nostri commerci

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Desidero rivolgere a tutta la Redazione di Agenzia Nova e a coloro che hanno creduto in questo progetto editoriale, gli auguri da parte della Difesa e delle Forze Armate italiane" Lorenzo Guerini

Ministro della Difesa

22 luglio 2021

- In risposta agli attacchi degli Houthi nel Mar Rosso auspichiamo che l'Europa riuscirà a costruire un'operazione a tutela di se stessa e dei propri commerci: la differenza con gli Stati Uniti e il regno Unito è che noi l'attacco preventivo non possiamo farlo per Costituzione e per legge. Lo ha detto il ministro della Difesa, Guido Crosetto, intervenendo alla trasmissione "Cinque Minuti" in onda su Rai1. "Decideremo con l'Europa cosa fare nella riunione di lunedì (22 gennaio), oggi ho avuto un incontro a palazzo Chigi con il ministro (Antonio) Tajani e il sottosegretario (Alfredo) Mantovano per definire la posizione dell'Italia. Vedremo se l'Europa riuscirà a costituire un'operazione a tutela di se stessa e dei propri commerci", ha aggiunto. (Res)