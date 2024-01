Saipem: avvio programma acquisto azioni ordinarie a servizio di Piano incentivazione variabile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si comunica che, a partire dalla data odierna, prende avvio il programma di acquisto di azioni ordinarie di Saipem avente oggetto un numero massimo di 29.500.000 azioni da destinare a servizio dell’attribuzione 2023 del Piano di incentivazione variabile di lungo termine 2023-2025 della società, in esecuzione di quanto deliberato dall’Assemblea degli azionisti il 3 maggio 2023 e comunicato in pari data. Il programma – riferisce una nota – sarà eseguito avvalendosi del safe harbour previsto ai sensi del Regolamento Mar, nel rispetto dei termini e delle condizioni previste dalla normativa applicabile. L'acquisto delle azioni proprie nell’ambito del programma avverrà tramite il conferimento di specifico mandato a Banca Akros Spa quale intermediario abilitato, nel rispetto dei parametri e dei criteri contrattualmente predefiniti oltre che dei vincoli della normativa applicabile e della delibera assembleare. Le operazioni di acquisto nell’ambito del programma avverranno in conformità alle modalità e nei limiti operativi previsti dalla delibera assembleare sopra richiamata e consentiti dalla vigente normativa comunitaria, nazionale e dalle disposizioni applicabili, tenuto conto delle prassi di mercato inerenti all’acquisto di azioni proprie ammesse dalla Consob. Gli acquisti nell’ambito del programma dovranno essere effettuati entro il termine massimo stabilito in 18 mesi dalla data della delibera assembleare del 3 maggio 2023. Tenuto conto dell’attuale quotazione del titolo Saipem Spa presso la Borsa Italiana, mercato/segmento Euronext Milan (alla data del 15 gennaio 2024), il potenziale esborso massimo per l’acquisto delle azioni oggetto del Programma è stimato in circa 42.000.000 euro. Saipem comunicherà in forma aggregata e in forma dettagliata le operazioni effettuate nell’ambito del programma a Consob e al mercato, anche mediante la pubblicazione sul proprio sito internet, secondo la tempistica prevista dalla normativa applicabile. Alla data del presente comunicato, Saipem detiene 398.649 azioni proprie, pari a circa 0,02 per cento del capitale sociale; non vi sono azioni proprie detenute per il tramite di società controllate, fiduciarie o interposta persona. (Com)