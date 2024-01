Trasporti: Antitrust, su Tpl preferibile messa a gara ad affidamento "in house"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Antitrust ritiene che per l'offerta del servizio di Trasporto pubblico locale, tra l'affidamento in house, ovvero la concessione diretta del servizio a una società controllata dall'ente locale, e la messa a gara dello stesso sia preferibile la seconda opzione. È l'indicazione principale, contenuta nel bollettino diffuso oggi e in cui l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, in risposta all'Autorità dei trasporti che chiedeva un parere sullo schema inerente alle "Condizioni minime di qualità dei servizi di trasporto locale su strada connotati da obblighi di servizio pubblico", rileva - tra i suggerimenti - che "gli enti affidanti dovrebbero essere incentivati a favorire la concorrenza disegnando appropriatamente i bandi di gara e gli inviti a sottoporre offerte, anche attribuendo ai miglioramenti rispetto alla qualità del servizio un peso comparabile a quello del prezzo". (segue) (Rer)