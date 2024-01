Trasporti: Antitrust, su Tpl preferibile messa a gara ad affidamento "in house" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La prescrizione arriva a seguito di una serie di rilievi secondo i quali per l'Antitrust, essendo condivisibile l'approccio volto a quantificare la performance dell'impresa affidataria in modo da definire più chiaramente gli obiettivi di qualità del servizio, risulta però complicato effettuare un monitoraggio efficace e poter intervenire con adeguati interventi correttivi perché si potrebbe verificare "l'adozione di criteri ingiustificatamente diversi" tra il settore del trasporto pubblico locale (Tpl) e gli altri servizi pubblici locali a rete, quali il servizio idrico integrato e quello di gestione integrata dei rifiuti urbani". Per questo secondo l'Antitrust i criteri individuati dall'Autorità dei trasporti quali motivazioni sufficienti "anche cumulativamente" per il ricorso all'in house, va notato che "il contenuto degli stessi, presi singolarmente o cumulativamente, non sembri, comunque, sufficiente a soddisfare l'obbligo motivazionale dell'ente". Inoltre, sempre secondo l'Antitrust ci sono "standard minimi di qualità con i quali il servizio di trasporto pubblico su gomma deve essere fornito, qualsiasi sia la modalità di affidamento prescelta. Il loro rispetto non può, pertanto, far parte dei benefici aggiuntivi per la collettività che giustificano l'affidamento in house". (Rer)