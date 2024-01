Calcio: Lotito, partnership tra Lazio e Regione binomio indissolubile per valorizzare territorio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si rinnova la partnership tra la Regione e la Ss Lazio in occasione della Supercoppa italiana che si svolgerà dal 18 al 22 gennaio 2024 a Riad, in Arabia Saudita tra Fiorentina, Inter, Lazio e Napoli. "Questa partnership è un binomio indissolubile che va avanti da anni e il calcio rappresenta un elemento di diffusione per promuovere l'immagine della nostra regione". Lo ha detto il presidente della Lazio, Claudio Lotito, durante la conferenza stampa di presentazione della partnership tra Regione e Ss Lazio, siglata con il governatore Francesco Rocca, in occasione della Supercoppa italiana che si giocherà a Riad (Arabia Saudita). "Una volta le scuole coltivavano di più la scoperta dei luoghi, questo può essere un motivo in più per valorizzare un territorio fantastico che è il centro della cristianità - ha aggiunto Lotito -. Un museo a cielo aperto come Roma non lo ha nessuno al mondo, poi non parliamo degli aspetti caratteristici e gastronomici del Made in Italy. E' giusto che all'attenzione delle persone italiane e all'estero dobbiamo mostrare gli interessi e le offerte che possiamo dare, attraverso un sistema mediatico come il calcio, soprattutto durante una competizione come la Supercoppa di Lega, a Riad. Penso che il gioco di squadra vada applicato anche nelle istituzioni. Insieme si vince e si raggiungono i risultati, mettendo insieme i valori di ogni singolo, compresi i valori dei cittadini della regione - ha sottolineato Lotito -. Questa partnership va avanti da anni e il calcio rappresenta un elemento di diffusione. Gli investimenti dell'Arabia Saudita ne sono una conferma. Otterremo risultati che saranno sotto gli occhi di tutti, come avvenne quando andammo a Pechino. Quest'opportunità la vogliamo cogliere tutti insieme, affinché diventi un evento importante e che aumenti l'orgoglio di appartenenza a questo territorio", ha concluso il presidente biancoceleste. (Rer)