Rai: Gasparri (FI), contro Tg1 dichiarazioni polemiche risibili di Fnsi e Usigrai

Senatore e Commissario romano di Forza Italia

20 luglio 2021

- "Risibili le dichiarazioni polemiche di Fnsi e Usigrai contro il Tg1. A sinistra le porte girevoli tra redazioni e politica hanno girato sempre vorticosamente", dichiara il capogruppo di Forza Italia al Senato Maurizio Gasparri. "Dobbiamo fare nomi? Dalla Gruber ai giorni nostri l'elenco sarebbe sterminato. Ora protestano perché non hanno il monopolio consueto della Rai. Scoprano pluralismo e democrazia, si sentiranno meglio. Ma da chi ha giocato per decenni allo scambio poltrone Rai con poltrone Pci-Pds-Pd in Parlamento non prendiamo lezioni", conclude. (Rin)