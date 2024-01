Guatemala: Usa, Biden si congratula con Arevalo per insediamento a presidenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, si è congratulato con Bernardo Arevalo e Karin Herrera, insediatisi domenica come nuovi presidente e vicepresidente del Guatemala. Biden ha ricordato i legami "profondi" tra i due Paesi, pronto a un lavoro congiunto per "promuovere i diritti umani, rafforzare la sicurezza, lottare contro la corruzione, affrontare le cause profonde della migrazione ed espandere le opportunità economiche nel continente e nel mondo". Arevalo, 64 anni si è insediato nella tarda serata, al termine di una cerimonia messa fino all'ultimo in discussione a causa di una serie di inchieste su di lui, sul suo partito e sulle autorità elettorali, sfociate in un contenzioso tra i vari poteri dello Stato. (Was)