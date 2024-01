Tunisia: inaugurata l'Accademia diplomatica finanziata dalla Cina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Repubblica tunisina, Kais Saied, ha inaugurato oggi l'Accademia diplomatica internazionale di Tunisi, alla presenza del ministro degli Esteri, Nabil Ammar, e dell'omologo cinese, Wang Yi. L'Accademia, finanziata dal governo cinese per circa 30 milioni di euro, è stata istituita ai sensi dell'ordine governativo n. 630 del 2019, che ne ha determinato i contenuti e la sua organizzazione amministrativa e finanziaria. Ammar, durante il suo discorso, dopo aver percorso i corridoi dell'edificio, ha dichiarato che "questa Accademia è un edificio nazionale che rappresenta il momento culmine nel lungo processo di formazione dei diplomatici tunisini". L'Accademia che ha sostituito l'Istituto diplomatico dal 1997 entra da oggi in piena funzione con il corso di formazione della 24esima sessione di cancellieri degli Affari esteri. Il capo della diplomazia tunisina ha espresso parole di profondo apprezzamento per la presenza del presidente della Repubblica, ma soprattutto gratitudine alla Repubblica popolare cinese per il "suo importante e prezioso contributo alla costruzione di questa moderna sede", nonché il suo "orgoglio" per la visita dell'omologo cinese. (segue) (Tut)