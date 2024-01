Tunisia: inaugurata l'Accademia diplomatica finanziata dalla Cina (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La cerimonia di inaugurazione dell'Accademia coincide con la commemorazione del 60esimo anniversario dell'instaurazione delle relazioni diplomatiche tra Tunisia e Cina. Da parte sua, Wang Yi ha affermato che l'Accademia diplomatica, diventata realtà otto anni dopo la sua presentazione come idea, è l'unica che la Cina ha contribuito a costruire nei paesi arabi, ed è un simbolo della profonda amicizia tra la Tunisia e la Repubblica popolare cinese. Il ministro ha ricordato la visita del 9 gennaio 1964, del premier cinese Zhou Enlai in Tunisia e il suo incontro con il leader Habib Bourguiba e il desiderio comune espresso allora da ciascuno di loro riguardo al rafforzamento dei legami di cooperazione, coronato con l'annuncio dell'instaurazione delle relazioni diplomatiche tra Tunisia e Cina il giorno dopo. Wang Yi ha inoltre ricordato l'incontro che ha riunito il presidente Kais Saied con l'omologo cinese durante la prima sessione del Consiglio arabo–cinese, il 9 dicembre 2022, a Riad, in Arabia Saudita, evidenziando come le relazioni siano sempre più solide. Il ministro degli Esteri cinese è arrivato a Tunisi domenica sera, 14 gennaio, in visita ufficiale di tre giorni, a capo di una delegazione di alto livello. (Tut)