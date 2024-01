Fisco: Rampelli (Fd’I) su patrimoniale, una Fornero al giorno, a sostegno del centrodestra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una Fornero al giorno, togli il Pd di torno. Così il vicepresidente della Camera dei deputati, Fabio Rampelli, di Fratelli d'Italia, commentando su X la proposta dell'ex ministro Elsa Fornero di introdurre una patrimoniale. "Ricordiamo alla professoressa Fornero – sottolinea – che l'Italia è una delle poche Nazioni in Ue con dati macroeconomici in netto miglioramento. Il debito sta diminuendo, l'occupazione sale, il Pil cresce, l'incasso dei fondi del Pnrr ha superato il giro di boa della metà complessiva delle rate. L'introduzione della patrimoniale, auspicata dall'ex ministro del governo Monti con l'argomentazione che molti Stati europei l'hanno, si aggiungerebbe a un quadro 'monstre' di tasse e tributi che grava sulle persone, sulle famiglie e sulle imprese. Un peso mastodontico, inesistente negli altri Stati europei che invertirebbe i valori positivi appena raggiunti dal governo. Il dogma le ha annebbiato la visione della realtà... Aggiungere la patrimoniale, oltre a essere contrario ai nostri principi, costituisce una scelta iniqua perché la casa non può essere considerata fonte reddito". "Ci auguriamo che - conclude Rampelli - dalla comoda tribuna di giornali e tv Elsa Fornero continui a dare questi consigli alla sinistra italiana. Un vero derby tra stralunati, persone che antepongono le utopie alla cruda realtà". (Rin)