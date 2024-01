Abruzzo: Marsilio su Rete ospedaliera, modello senza tagliare servizi e posti letto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo dato alla luce una rete che non taglia i servizi, non taglia i posti letto ma soprattutto, non taglia il diritto alla sanità. Creare una rete significa fare scelte, in alcuni casi difficili, perché inevitabilmente possono scontentare qualcuno, alterare equilibri faticosamente raggiunti. Scelte che vanno spiegate ai territori, perché taluni servizi vengono messi a rete proprio per evitare inutili doppioni, tenendo conto dei criteri di efficienza e di complementarietà di discipline in relazione ai bacini di utenza". Lo ha detto il presidente della Giunta regionale, Marco Marsilio, intervenendo oggi in collegamento al convegno nazionale "Nuova rete ospedaliera: la svolta in Abruzzo. L'evoluzione della sanità regionale", organizzato dall'Agenzia sanitaria regionale che si è svolto nella sala Ipogea di palazzo dell'Emiciclo. "La nostra rete ospedaliera - ha aggiunto Marsilio - deroga, in molti punti, le prescrizioni del decreto Lorenzin, inattuabili in Abruzzo perché avrebbero creato davvero dei tagli e delle penalizzazioni. Abbiamo confezionato una rete a misura della nostra Regione, con il dichiarato intento di dare risposte quanto più vicine e personalizzate a chi è bisognoso di cure, con particolare attenzione a chi risiede nelle zone interne e montuose. E lo abbiamo fatto conciliando questa esigenza con il concetto di rete, puntando sulle sinergie tra i diversi uffici, tra i diversi ospedali e presidi sanitari, nella consapevolezza che avere organizzazioni troppo piccole non garantisce né l'efficienza né l'efficacia delle cure". (segue) (Gru)