Abruzzo: Marsilio su Rete ospedaliera, modello senza tagliare servizi e posti letto (2)

- "Abbiamo deciso di investire su ospedali nuovi nei centri più popolati, ma anche sulle case di comunità - centrali nel modello di innovazione della rete di assistenza - e sulle postazioni sanitarie mobili per portare la prevenzione nei centri più distanti dagli ospedali. Molto lavoro - ha aggiunto Marsilio - rimane da fare. Bisogna mettere a terra gli investimenti. Le singole Asl sono chiamate alla programmazione in servizi, predisponendo i nuovi atti aziendali in un'ottica di rete, integrando i reparti e le funzioni di ciascun presidio in una prospettiva comune a servizio dell'intera Regione". La realizzazione della nuova rete, ha aggiunto l'assessore Verì, "porterà quella che è una forza, una energia, una innovazione totale nell'ambito della sanità. Innanzitutto abbiamo superato quelli che erano i fondamentali ostacoli di un Dm70 che non avrebbe dato la possibilità di dare un'assistenza omogenea a tutto il territorio. Oggi abbiamo uno strumento di programmazione che ha superato tutti i passaggi ministeriali, a dimostrazione del grande lavoro che è stato portato avanti dal nostro governo regionale. Questa rete ospedaliera si integra con la rete territoriale per cui abbiamo quell' intervento circolare, sia per quanto riguarda l'alta complessità sia per il malato cronico. Abbiamo portato avanti un programma operativo finalizzato proprio agli interventi fondamentali del nostro sistema sanitario, ma è importante ribadire anche che questa rete sanitaria, così come noi l'abbiamo presentata, darà l'avvio alla realizzazione dei tre ospedali di cui abbiamo già firmato gli accordi di programma e il quarto, che è quello di Teramo, è in itinere". (Gru)