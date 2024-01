Agroalimentare: Lollobrigida, orgogliosi dei maestri arte cucina italiana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Della nostra cucina possiamo essere orgogliosi, ma la cucina nasce anche dalla ricerca, dalla stratificazione di tante culture e contaminazioni e dalla sua rappresentazione attraverso alcuni personaggi che si fregiano di una titolarità che gli viene data dalle loro capacità, dalla loro esperienza”. Lo ha detto il ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, nell’Aula della Camera, durante la discussione generale del disegno di legge sull'istituzione del premio di “Maestro dell’arte della cucina italiana”. “Le ragioni che ci hanno spinto a proporre questa legge sono riconducibili alla volontà delle categorie in oggetto di avere un riconoscimento che in altre nazioni, come la Francia da 100 anni, il Belgio e la Spagna, è stato già tributato - ha proseguito l’esponente dell’esecutivo -. Avere, dunque, una legge che metta in condizione i nostri maestri in alcuni settori, che io reputo strategici, di avere lo stesso titolo, titolo che viene conferito alla loro eccellenza. Questa legge ha anche il merito di metterli in condizione di insegnare, di trasmettere ai nostri studenti degli istituti agrari ed alberghieri questo loro sapere. La nostra nazione difetta della valorizzazione delle professioni tecniche”. Lollobrigida ha, poi, ricordato che l’animatore della proposta di legge è Iginio Massari e che la copertura del provvedimento è di 2 mila euro per coniare le medaglie.(Rin)