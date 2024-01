Agroalimentare: Vaccari (Pd), legge su cuochi è una legge burla

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Per volontà del governo e del ministro Lollobrigida siamo chiamati, dopo una discussione surreale in commissione ed anche in Aula, ad approvare una legge burla, utile, e mi si perdoni il termine, per assegnare riconoscimenti marchetta di cui non si sentiva davvero il bisogno rispetto ai grandi problemi che riguardano il settore enogastronomico, l'agricoltura e l'intero Paese. Il cibo è una cosa molto seria e vi sono altre modalità per valorizzarlo, che sembrano sfuggire a questa maggioranza il cui imperativo è appuntare una medaglia di cartone al petto dei cuochi e dei pasticceri, italiani che non hanno certo bisogno di queste sortite folcloristiche per essere apprezzati in tutto il mondo e da tutto il mondo per la capacità di rappresentare cultura e tradizioni del nostro Paese attraverso la preparazione di materie prime di eccellenza, lo studio e la sperimentazione di tecniche e di nuove conoscenze. Stiamo ovviamente parlando del cibo buono, pulito e giusto, tre parole che identificano anche una politica e una strategia estranee alla visione di questo esecutivo". Lo ha detto il capogruppo del Pd in commissione Agricoltura a Montecitorio, Stefano Vaccari, intervenendo in Aula alla Camera per annunciare la contrarietà del gruppo del Partito democratico al disegno di legge per l'istituzione del premio "maestro d'arte cucina italiana". "Ci abbiamo provato a farvi cambiare rotta - ha aggiunto il parlamentare - raccogliendo le segnalazioni delle organizzazioni di settore. Oltre 60 emendamenti che avete respinto e che si muovevano su tre direttrici: sostegno agli agricoltori in grave difficoltà per crisi pandemica, energetica e climatica; sostegno agli agricoltori che attuano la conversione ecologica; sostegno al ricambio generazionale e di genere. Questa legge invece tiene impegnato il parlamento con un impegno di spesa di 2 mila euro, mentre il ministro ha ottenuto nella legge di Bilancio uno stanziamento di 2 milioni di euro per allargare il suo staff in vista delle Europee. In quel caso i soldi si trovano. Le medaglie di cartone, dunque, le lasciamo a voi. Non ci interessano e non interessano al Paese. Noi - ha concluso Vaccari - proseguiremo la nostra battaglia in Parlamento e nel Paese per sostenere l'agricoltura di qualità e multifunzionale quale premessa per costruire un nuovo modello di sviluppo nell'interesse di tutti i cittadini".(Rin)