Spagna: Sanchez incontrerà a Davos i dirigenti di Cisco, Intel, Qualcomm e Fujitsu

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del governo spagnolo, Pedro Sanchez, terrà una serie di incontri con i dirigenti delle principali aziende tecnologiche del mondo in occasione del Forum economico mondiale di Davos, in Svizzera. Oltre al discorso previsto per il pomeriggio di mercoledì 17 gennaio, in cui Sanchez parlerà della situazione internazionale, di sfide legate all'Intelligenza artificiale e all'evoluzione dell'economia spagnola, il premier ha in programma un incontro con l'amministratore delegato di Cisco, Chuck Robbins, per dare seguito ad alcuni dei principali progetti tecnologici e di cybersecurity che l'azienda ha nel Paese. Secondo fonti del governo consultate dall'agenzia di stampa "Europa Press", il leader socialista parteciperà a una cena riservata organizzata da Intel, alla quale sarà presente anche un piccolo gruppo di leader politici e multinazionali, dopodiché parteciperà a un ricevimento e terrà un incontro bilaterale con l'amministratore delegato di Qualcomm, il brasiliano Cristiano Amon. Il presidente del governo di Madrid ha in programma anche un incontro mercoledì mattina con l'amministratore delegato di Siemens Energy, Christian Bruch, e con l'amministratore delegato della società farmaceutica Sanofi, Paul Hudson, e successivamente Bill Gates, cofondatore di Microsoft. L’agenda di Sanchez comprende anche un incontro con il presidente degli affari globali di Google, Kent Walker, e un successivo pranzo organizzato dalla multinazionale per circa 90 persone per discutere di tecnologia e Intelligenza artificiale, dopo il quale è in programma un colloquio con l'amministratore delegato di Fujitsu, Takahito Tokita. (Spm)