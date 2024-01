Roma: M5s, Alfonsi stralci Valle Aniene da assegnazione terre agricole, no logica di profitto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Abbiamo appena protocollato la mozione urgente per chiedere all'assessora Alfonsi di stralciare il lotto 2, Valle Aniene, dall'avviso pubblico per l'assegnazione di terre agricole di proprietà di Roma Capitale pubblicato lo scorso 27 ottobre. Lo dichiarano in una nota la capogruppo capitolina M5s Linda Meleo, il consigliere capitolino M5s Daniele Diaco e i consiglieri M5s del Municipio Roma III Marina Battisti e Dario Quattromani. "Dei quattro lotti, dopo aver stralciato quello di Tor Bella Monaca - aggiungono - restano tutte aree ricadenti nel territorio del Municipio III, sulle quali non sono stati ascoltati né l'ente di prossimità né la cittadinanza. Siamo fermamente contrari a introdurre una logica di profitto all'interno della Riserva Naturale Valle dell'Aniene; riteniamo invece che l'area messa a bando debba rimanere sotto le attenzioni della cittadinanza attiva, che da anni si prende cura del verde. Siamo quindi accanto ai cittadini nella battaglia per far escludere la Valle dal bando. A tale scopo oggi abbiamo richiesto una Commissione congiunta tra Terzo e Quarto Municipio alla presenza dei rispettivi assessori competenti. Inoltre abbiamo sottoscritto la mozione di stralcio con una parte del Pd municipale perché è una battaglia di tutti e auspichiamo un voto unanime del consiglio. Ma il tempo è poco: Alfonsi si metta subito in ascolto e tuteli il polmone verde del nostro territorio", concludono gli esponenti M5s.(Com)