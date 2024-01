Lavoro: Di Cola (Cgil Roma Lazio), sempre più precario e povero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Leggiamo, ancora una volta, che non si trovano persone per lavorare. Nel Lazio si avrebbe difficoltà a dare risposta al 40 per cento delle offerte di lavoro previste nei primi 3 mesi del 2024, il problema maggiore è proprio l'assenza di candidati e marginalmente di competenze. Detta così sembra quasi che le persone siano ingrate e sfaticate: il lavoro c'è ma non hanno voglia di lavorare. Lo dice, in una nota, il segretario generale della Cgil di Roma e del Lazio Natale Di Cola. "La realtà - continua - è che il nuovo lavoro è sempre più squalificante, precario e povero. Il Lazio è la regione della precarietà con quasi 4 contratti su 10 che durano un giorno solo. Una regione dove il 40 per cento delle lavoratrici e dei lavoratori dei settori privati non supera i 15mila euro di retribuzione lorda annua. Una regione dove l'occupazione, soprattutto nella Capitale, è trainata da lavori scarsamente qualificati e retribuiti, che fanno aumentare anche il tasso di overeducation, ossia di persone che svolgono mansioni che richiedono competenze e conoscenze inferiori a quelle che possiedono. Non c'è ripresa con la manodopera flessibile e a buon mercato, serve superare la precarietà, il part time involontario, le basse retribuzioni e la dequalificazione del lavoro. Il sistema delle imprese, su tutto questo, può e deve fare molto". (Com)