Campania: pioggia di mozioni approvata in riunione Consiglio regionale

- Il consiglio regionale della Campania, presieduto da Gennaro Oliviero, ha approvato, a maggioranza con l’astensione dei gruppi del centrodestra e del Movimento 5 Stelle, la mozione “Ferma il dissesto: impegni concreti per la salvaguardia del territorio nazionale e per la nostra sicurezza” ad iniziativa del consigliere Luigi Cirillo (+Europa), come modificata a seguito della proposta dell’assessore regionale all’urbanistica Bruno Discepolo. La mozione è finalizzata ad impegnare la Giunta regionale, tra l’altro, per ridurre il consumo di suolo implementando un regolamento per il “consumo netto zero” per salvaguardare il suolo agricolo e forestale dalla cementificazione e dall’urbanizzazione e proteggere il territorio. Sempre a firma del consigliere Cirillo il Consiglio ha discusso la mozione “Tutela dei diritti del minore, figlio di una coppia omogenitoriale”, per garantire il pieno riconoscimento dei minori nati da coppie omogenitoriali e i diritti dei bambini e delle bambine presenti a qualsiasi titolo sul territorio regionale a prescindere da situazioni contingenti. “E’ un tema nazionale – ha sottolineato Cirillo – ma è fondamentale far sentire la voce della Regione Campania su un tema dove c’è un vuoto normativo e si stanno penalizzando I diritti dei minori”. “Il tema è chiaro ma, con quanto previsto dalla mozione, siamo al di fuori delle competenze del Consiglio regionale –– ed è, quindi, opportuno intervenire con una proposta di legge al Parlamento nazionale”, ha osservato il Presidente Oliviero, proposta accolta dal consigliere Cirillo che, quindi, ha ritirato la Mozione. (segue) (Ren)