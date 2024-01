Campania: pioggia di mozioni approvata in riunione Consiglio regionale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel proseguire i lavori, il Consiglio ha approvato all’unanimità la mozione “Attività otorino sul territorio di Caserta” ad iniziativa del presidente del Consiglio regionale Gennaro Oliviero (Pd) e della consigliera Loredana Raia (Pd), che ha spiegato: “La mozione impegna la Giunta Regionale a potenziare l’offerta accreditata di posti letto di otorinolaringoiatria, preferibilmente tramite quelle strutture che storicamente hanno effettuato tali prestazioni, in modo da poter continuare ad erogare un servizio alla collettività e colmare le lacune della programmazione non ancora attuata”. “Siamo favorevoli ma non possiamo non rimarcare le continue inefficienze del Sistema sanitario regionale”, ha commentato il consigliere Vincenzo Ciampi (M5s).Il Consiglio ha, poi, approvato all’unanimità la mozione “Mammografia con mezzo di contrasto (Contrast-Enhanced Mammography-CEM)” ad iniziativa del consigliere Tommaso Pellegrino (IV), per inserire tale esame diagnostico nel nomenclatore delle indagini previste dal sistema sanitario regionale.“La medicina e l’oncologia stanno facendo grandi passi avanti nella cura del tumore alla mammella ma la Prevenzione è fondamentale e, in tale ottica, la mammografia con mezzo di contrasto è molto utile ed efficace, riducendo anche l’utilizzo della risonanza magnetica”, ha spiegato Pellegrino. (segue) (Ren)