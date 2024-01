Campania: pioggia di mozioni approvata in riunione Consiglio regionale (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel proseguire i lavori, il Consiglio ha approvato le mozioni: “Accesso all’agevolazione tariffaria prevista per il trasporto casa/scuola per gli studenti residenti in Campania iscritti alle scuole secondarie di primo grado: abbassamento del limite minimo di età al fine di includere i cosiddetti anticipatari” ad iniziativa del consigliere Michele Cammarano (M5S) per includere tra I beneficiari dell’agevolazione tariffaria dell’abbonamento gratuito di trasporto casa-scuola gli studenti residenti in Campania iscritti alle scuole secondarie di primo grado di età inferiore agli undici anni (c.d. anticipatari); e “Indennità di malattia della Gente di Mare” ad iniziativa dei consiglieri Luca Cascone (De Luca Presidente), Carmela Fiola (Pd), e Andrea Volpe (Psi), finalizzata ad evitare la riduzione della indennità di malattia prevista per i lavoratori marittimi (attualmente è previsto che , quando la malattia determina lo sbarco, l'Istituto di previdenza per il settore marittimo eroga al marittimo un'indennità giornaliera pari al 75% della retribuzione percepita nei 30 giorni precedenti lo sbarco, che viene corrisposta per tutta la durata dell'inabilità temporanea al lavoro, fino al massimo di un anno dallo sbarco); “Incentivazione agli agricoltori per la coltivazione e il mantenimento di piante di interesse apistico (nettarifere e pollinifere)” ad iniziativa del consigliere Michele Cammarano (M5S), per recepire, integrare e rafforzare le politiche regionali per la protezione delle api e degli altri insetti impollinatori e per favore e promuovere la coltivazione e il mantenimento delle piante di interesse apistico. Sul tema è intervenuto l’assessore regionale all’agricoltura Nicola Caputo che ha espresso condivisione del tema ed anche del percorso prospettato annunciando il massimo impegno per implementare tali attività. (segue) (Ren)