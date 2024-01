Campania: pioggia di mozioni approvata in riunione Consiglio regionale (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Inoltre, il Consiglio ha discusso congiuntamente le mozioni, concernenti lo stesso tema: “Avvio di procedure selettive che valorizzino il personale delle Cooperative sociali impiegato presso i servizi esternalizzati delle ASL campane” ad iniziativa del consigliere Gennaro Saiello (M5S), per destinare una riserva del 50% agli operatori delle Cooperative sociali impiegati in servizi nelle Asl nell’ambito delle procedure di reclutamento per i servizi reinternalizzati; “Situazione dei lavoratori del Terzo settore impiegati nelle strutture sanitarie dell’Azienda sanitaria locale Napoli 1” ad iniziativa dei consiglieri Valeria Ciarambino (gruppo misto), Pasquale Di Fenza (Per) e Diego Venanzoni (De Luca presidente) per garantire una riserva del 50% per i lavoratori delle Cooperative del terzo settore che prestano servizio per le Asl nelle procedure per la internalizzazione dei servizi e fornire appositi indirizzi alle Asl affinché possa essere avviato un confronto teso all’individuazione di specifiche aree di intervento da affidare alle forme di partenariato pubblico-privato previste dal d.lgs. n. 36/2023, così da valorizzare il ruolo complementare e integrativo degli enti del Terzo settore che abbiano maturato rapporti di lunga durata con il Ssr garantendo un effettivo potenziamento dell’offerta socio-sanitaria disponibile per i cittadini della Regione; “Licenziamenti lavoratori terzo settore impegnati presso l’Asl Na 1” ad iniziativa dei consiglieri Severino Nappi (Lega), Stefano Caldoro (Moderati e Riformisti), Cosimo Amente (FdI), Francesco Cascone (FI),e Livio Petitto (Moderati e Riformisti), per sospendere la cessazione dei contratti con le Cooperative del terzo settore che prestano servizi per le Asl, in particolare per l’Asl Napoli 1 Centro e per destinare a tali lavoratori una riserva del 50% dei posti disponibili nelle procedure selettive per la internalizzazione dei servizi. Sul tema sono intervenuti anche il consigliere Luigi Abbate per rimarcare che “destinare il 50% dei posti a tale personale non sarebbe giusto nei confronti degli altri concorrenti, ma sarebbe opportuno prevedere un punteggio aggiuntivo” e la consigliera Maria Muscarà (gruppo misto) che ha sollecitato un maggiore approfondimento sul tema. (Ren)