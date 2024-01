Autonomia: Maiorino (M5s), pietra tombale su possibilità riscatto sociale Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il M5s aderisce alla manifestazione promossa dal Comitato No Autonomia differenziata, che domani vedrà diverse piazze italiane mobilitarsi contro la legge spacca-Italia, nella convinzione che, se fosse approvato, questo assurdo provvedimento sarebbe la pietra tombale su ogni possibile riscatto sociale del nostro Paese". Lo afferma la senatrice Alessandra Maiorino, vice presidente del gruppo M5s a palazzo Madama e capogruppo in commissione Affari costituzionali. "Inoltre, questo ddl sbarca nell'Aula del Senato senza alcuna considerazione della legge di iniziativa popolare che, nonostante il grande sostegno dei cittadini, verrà esaminata solo dopo quella di Calderoli. Così la maggioranza dimostra di agire in totale spregio della volontà popolare, perseguendo un disegno complessivo scellerato che include il premierato e il nuovo poltronificio delle Province. Dietro la propaganda della presunta maggiore partecipazione dei cittadini, il governo prova a nascondere le sue azioni concrete che, al contrario, dimostrano come con Fd'I, Lega e FI i cittadini siano ignorati, umiliati e impoveriti. La verità - conclude - è che l'Autonomia differenziata trasformerà le attuali differenze in un baratro definitivo, con il nuovo Patto di Stabilità europeo di stampo draconiano, accolto supinamente dal governo Meloni, sarà impossibile ogni perequazione economica tra i diversi territori: ci aspettano anni di tagli e austerità, altro che nuove risorse per finanziare i Livelli essenziali delle prestazioni".(Rin)