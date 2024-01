Brasile: Lula promulga legge contro bullismo e cyberbullismo, inasprita pena crimini contro bambini e adolescenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Brasile, Luiz Inacio Lula da Silva, ha promulgato oggi una legge che inserisce il bullismo e il cyberbullismo nel codice penale, oltre a inasprire le pene dei crimini commessi contro bambini e adolescenti. Il testo definisce il bullismo come "l'intimidazione sistematica, individuale o di gruppo, mediante violenza fisica o psicologica, su una o più persone, intenzionalmente e ripetutamente, senza motivazione evidente, mediante atti di intimidazione, umiliazione o discriminazione o azioni verbali, morali, sessuali, sociali, psicologiche, fisiche, materiali o virtuali". Per quanto riguarda il cyberbullismo, il testo include l'intimidazione sistematica online, effettuata su social network, applicazioni, giochi online o in "qualsiasi altro mezzo o ambiente digitale, o trasmesso in tempo reale". Mentre per il bullismo è prevista sanzione se la condotta non "costituisce reato più grave", per il cyberbullismo è prevista la pena di reclusione da due a quattro anni, oltre alla multa. Il testo promulgato prevede inoltre l'aumento di due terzi della pena per gli omicidi di bambini minori di 14 anni commessi nelle scuole pubbliche o private e comincia a considerare come "atroci" i reati previsti dalla legge sull'infanzia e l'adolescenza. Questo significa che l'accusato non può pagare la cauzione, ottenere la grazia o la libertà provvisoria. (Brb)