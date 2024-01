Spagna: il 17 gennaio incontro tra socialisti e JxCat al Congresso deputati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario dell'organizzazione del Partito socialista operaio spagnolo (Psoe), Santos Cerdan, e il segretario generale di Uniti per la Catalogna (JxCat), Jordi Turull, si riuniranno il 17 gennaio al Congresso dei deputati a Madrid per discutere l'avanzamento degli accordi sottoscritti per l'investitura alla presidenza del governo di Pedro Sanchez. Lo riferiscono fonti socialiste all'agenzia di stampa "Europa Press". Uno dei temi in discussione dovrebbe essere il trasferimento dei poteri alla Catalogna in materia di immigrazione che, tuttavia, devono ancora essere definiti con chiarezza. Cerdan e Turull sono i principali interlocutori nei colloqui tra Psoe e JxCat, e si sono già incontrati qualche giorno fa. Oggi Turull ha confermato che il secondo incontro tra i socialisti e la formazione indipendentista si terrà all'estero a gennaio per discutere di finanziamenti e del referendum in Catalogna, facendo intendere che su quest'ultimo punto non si accetterebbe un "no netto". (Spm)