Francia: ministro Economia, aumento prezzi elettricità non superiore al 10 per cento

- In Francia non ci sarà un blocco dei prezzi dell'elettricità, ma gli aumenti saranno limitati a un massimo del 10 per cento. Lo ha detto il ministro dell'Economia Bruno Le Maire durante una visita nella centrale nucleare di Gravelines, nel nord della Francia. "Discuteremo con il primo ministro (Gabriel Attal) e il presidente della Repubblica (Emmanuel Macron) della cifra definitiva che sarà decisa", ha detto Le Maire. Ribadisco che "non ci sarà un aumento del prezzo dell'elettricità di più del 10 per cento nei prossimi giorni", ha aggiunto il ministro. In Francia la tariffa regolamentata dell'elettricità per i privati subisce variazioni due volte all'anno: il primo febbraio e il primo agosto. (Frp)