Sanità: Rocca, fuga da alcune specializzazioni preoccupa, sia priorità di tutti

- La fuga di studenti da alcune specializzazioni sanitarie, a livello universitario, “è un elemento che è sotto occhi di tutti e rappresenta una preoccupazione su cui, come regione Lazio, abbiamo dato un segnale stanziando molti fondi per sostenere i medici di pronto soccorso, per fare in modo che non fuggano da un ruolo così prezioso”. Lo ha detto il presidente della regione Lazio, Francesco Rocca, a margine della cerimonia per l’inaugurazione dell’anno accademico dell’Università Cattolica del Sacro cuore, a Roma. “So che il governo è al lavoro su questo per trovare tutte soluzioni più idonee. È una priorità di tutti”, ha concluso, sottolineando di aver avuto rassicurazioni in merito da parte del ministro della Salute, Orazio Schillaci. (Rin)