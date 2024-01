Lombardia: Bertolaso, priorità verso il problema dei disturbi alimentari, da Regione sei milioni il 2024

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "C'è priorità assoluta verso il problema dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione (dna). Per il 2024 su questo tema sono a disposizione sei milioni di euro, somma che confermeremo negli anni successivi". Lo dichiara in una nota l'assessore regionale al Welfare Guido Bertolaso. "Ricordo che la Lombardia è stata la prima Regione in Italia - continua - ad aver approvato una legge regionale nel 2021 per la prevenzione e la cura dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione". "Legge che stanzia annualmente un fondo pari a 1,5 milioni di euro. A questi si aggiungono 1,6 milioni del fondo nazionale Dna che devono ancora essere erogati ed infine 2,7 milioni del Fondo Sanitario Regionale che verranno dedicati all'attivazione di posti di comunità terapeutica per pazienti affetti da disturbi della nutrizione e dell'alimentazione", prosegue Bertolaso. "Ad oggi, abbiamo in carico circa 1.500 giovani e 3.000 adulti e si tratta di problematiche in crescita a livello nazionale. Ribadisco - conclude - che anche dal 2025 in poi, Regione Lombardia non solo confermerà analoghe risorse, ma le implementerà". (segue) (Com)