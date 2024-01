Lombardia: Bertolaso, priorità verso il problema dei disturbi alimentari, da Regione sei milioni il 2024 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 20 in Lombardia i centri dedicati all'assistenza dei disturbi alimentari, tra ser ambulatoriali, di centro diurno, residenziali e di ricovero. Dal punto di vista epidemiologico, nella popolazione di età maggiore di 18 anni è stata stimata una prevalenza dello 0,9 per cento per l'anoressia nervosa, dell'1,5 per cento per la bulimia nervosa e del 3,5 per cento per il Binge Eating Disorder tra le donne (dati Ats Milano). Nelle donne di età compresa tra i 18 e i 24 anni, la prevalenza è molto più elevata: 2,0 per cento per l'anoressia nervosa, 4,5 per cento per la bulimia nervosa e 6,2 per cento per il bed e i disturbi dell'alimentazione non altrimenti specificati. I dati della letteratura internazionale nel corso dell'ultimo decennio hanno segnalato un trend in costante incremento per tutte le forme di disturbi della nutrizione e dell'alimentazione (DNA). Anoressia nervosa e bulimia nervosa esordiscono più frequentemente nella fascia di età tra i 15 e i 19 anni; tuttavia, negli ultimi anni sono aumentati i casi con esordio in età più precoce. Nel 2022, in Lombardia, sono state ricoverate circa 1.000 persone con una diagnosi di Anoressia nervosa. (Com)