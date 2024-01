Mali: Cpi, rinviato verdetto processo a leader jihadista Al Hassan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corte penale internazionale (Cpi) ha annunciato il rinvio del verdetto del processo al leader jihadista maliano Al Hassan Ag Abdoul Aziz Ag Mohamed Ag Mahmoud, noto come Al Hassan, accusato di tortura, stupro, schiavitù sessuale e distruzione di mausolei a Timbuctù, a causa dello "stato di salute" del giudice capo della corte. "Dato l'attuale stato di salute del giudice Antoine Kesia-Mbe Mindua, presidente della Camera, temporaneamente indisponibile, la Camera non ha altra scelta che annullare l'udienza precedentemente fissata il 18 gennaio", ha annunciato la Corte in un comunicato stampa, senza indicare una nuova data. Il processo ad Al Hassan è stato aperto nel 2020. Al Hassan è il secondo jihadista maliano processato dalla Cpi per la distruzione dei santuari di Timbuctù, patrimonio mondiale dell'Unesco. Nel 2016 la stessa Corte ha condannato a nove anni di carcere anche Ahmad al Faqi al Mahdi, per poi ridurre la sua pena di due anni in appello nel 2021.(Res)