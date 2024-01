Kirghizistan: economia in crescita del 6,2 per cento nel 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’economia del Kirghizistan è cresciuta del 6,2 per cento nel 2023, attestandosi a 1.200 miliardi di som (circa 12,3 miliardi di euro). Lo ha comunicato oggi, 15 gennaio, il presidente della Commissione nazionale di statistica, Baktybek Kudaibergenov, ripreso dall’agenzia di stampa “Akipress”. La produzione industriale è cresciuta del 2,7 per cento, grazie in particolare all’incremento della produzione di gomma, plastica e materiali da costruzione, di prodotti farmaceutici, tessili, di abbigliamento, cibo e tabacco, prodotti dell’industria chimica e mineraria. Una tendenza positiva è osservata anche nel commercio all’ingrosso e al dettaglio, in crescita del 17,7 per cento, e nel settore delle costruzioni, in espansione del 10,3 per cento. I prezzi al consumo sono aumentati del 7,3 per cento nel corso dell’anno, con picchi del 12,7 per cento nella regione di Naryn (12,7 per cento) e legati alla vendita di alcol e tabacco (19,4 per cento).(Res)