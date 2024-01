I fatti del giorno - Africa sub-sahariana (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nigeria: viaggi all'estero presidente Tinubu, superato budget stanziato per il 2023 - Il presidente della Nigeria, Bola Tinubu, ha speso 3,4 miliardi di naira (pari a circa 3,5 milioni di dollari) in viaggi nazionali ed esteri durante i suoi primi sei mesi in carica. È quanto emerge dai dati pubblicati dal portale GovSpend, che raccoglie i dati ufficiali del tesoro della Nigeria, secondo cui Tinubu e il suo team hanno superato del 36 per cento il budget di viaggio di 2,49 miliardi di naira stanziato per l’intero 2023, come riferisce il quotidiano nigeriano "The Punch". Sebbene il presidente abbia ereditato il bilancio a metà del 2023, "ha speso più di quanto era stato stanziato per l'intero anno tra giugno e dicembre 2023", afferma il quotidiano. La scorsa settimana il presidente Tinubu ha limitato il numero di assistenti autorizzati ad accompagnarlo all'estero, dopo essere stato criticato per aver sostenuto spese di viaggio ritenute eccessive. In particolare, Tinubu è finito nel mirino dopo che il suo governo ha sponsorizzato oltre 400 persone per partecipare alla conferenza sul clima Cop28 dello scorso anno a Dubai. (segue) (Res)