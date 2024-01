I fatti del giorno - Africa sub-sahariana (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Somalia: arrestato ex ministro del Somaliland contrario all'accordo con col'Etiopia - Le autorità del Somaliland hanno arrestato l’ex ministro dell’Agricoltura, Ahmed Mumin, per le considerazioni negative da lui espresse sull’accordo che attribuisce all’Etiopia una concessione di 50 anni al porto di Berbera. Il politico, riferisce “Garowe online”, è stato arrestato ieri ad Hargheisa, capitale del Somaliland, un’azione che ha sollevato preoccupazione per la crescente repressione attuata dalle autorità separatiste nei confronti dei detrattori dell’intesa. L’arresto di Mumin segue infatti l’incarcerazione di una serie di persone, tra cui dei giornalisti, che attendono ancora di essere convocati in tribunale. Il governo federale somalo ha respinto il memorandum d’intesa firmato l’1 gennaio ad Addis Abeba come un atto di aggressione e lo ha “annullato” via decreto. A Mogadiscio migliaia di persone hanno manifestato contro l’accordo, mentre in Somaliland si è dimesso il ministro della Difesa Abdiqani Mohamud Aateeye. (segue) (Res)