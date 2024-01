I fatti del giorno - Medio Oriente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mar Rosso: Houthi colpiscono nave mercantile Usa con un missile - Le milizie filoiraniane Houthi hanno lanciato un nuovo missile balistico antinave dallo Yemen che ha colpito la nave mercantile M/V Gibraltar Eagle, battente bandiera delle Isole Marshall e di proprietà statunitense. Lo ha annunciato il Comando centrale degli Stati Uniti (Centcom) in una nota, aggiungendo che l’incidente è avvenuto oggi intorno alle 16 (ora locale in Yemen). L’impatto del missile non ha causato feriti o danni significativi alla nave, che sta continuando il suo viaggio. Poche ore prima, le forze Usa hanno localizzato un altro missile balistico antinave lanciato verso il Mar Rosso, che però è caduto in Yemen senza provocare danni. (segue) (Res)