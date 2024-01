I fatti del giorno - Medio Oriente (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Medio Oriente: media, nave colpita da missile al largo dello Yemen è di proprietà statunitense - La nave mercantile colpita oggi da un missile a sud-est di Aden, in Yemen, sarebbe di proprietà degli Stati Uniti. Lo riferisce la compagnia britannica di sicurezza marittima Ambrey, citata dall'emittente televisiva satellitare "Sky News Arabia". La nave mercantile, inoltre, batterebbe bandiera delle Isole Marshall. In precedenza, l'Autorità per le operazioni del commercio marittimo del Regno Unito (Ukmto) aveva ricevuto una segnalazione secondo cui "il fianco sinistro di una nave è stato colpito da un missile" nel Golfo di Aden. Secondo quanto riferito dall'Ukmto, sono in corso le indagini delle autorità competenti. L'autorità britannica ha suggerito alle navi di transitare con cautela e di segnalare qualsiasi tipo di "attività sospetta". (segue) (Res)