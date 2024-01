© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cisgiordania: due palestinesi uccisi in scontri con militari israeliani - E’ di due palestinesi uccisi e nove feriti il bilancio degli scontri avvenuti a Dura, a sud di Hebron, in Cisgiordania, con i militari israeliani. Lo riferisce il ministero della Salute dell’Autorità nazionale palestinese (Anp). I morti sono un giovane, Muhammad Hassan Ibrahim Abu Sebaa, 22 anni, e Ahed Mahmoud Awlad Muhammad, 23 anni, colpita alla testa dai proiettili. Secondo quanto riferisce l’agenzia di stampa “Wafa”, i militari israeliani “hanno preso d’assalto Dura e successivamente sono scoppiati scontri durante i quali sono stati sparati proiettili veri e in gomma, oltra al lancio di granate”. (Res)