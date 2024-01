© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Egitto: da Israele flusso di 900 milioni di piedi cubi di gas al giorno - Dall’inizio dell’anno, l’Egitto ha importato 900 milioni di piedi cubi di gas naturale al giorno da Israele. Lo ha detto un funzionario governativo ad “Al Arabiya Business”, indicando che i flussi di gas provenienti da Israele sono diretti agli impianti di liquefazione egiziani – Idku e Damietta -, con lo scopo di riesportarli sotto forma di gas liquefatto (Gnl), principalmente verso i mercati esteri e in Europa. La stabilità dei flussi riporterà l'Egitto nella mappa dei Paesi esportatori di Gnl a livello globale nel 2024, ha aggiunto. La produzione di gas naturale dell'Egitto varia tra 6 e 6,1 miliardi di piedi cubi al giorno, quasi interamente destinata al mercato locale, che consuma tra 5,8 e 6 miliardi di piedi cubi al giorno. L’Egitto ha iniziato a importare gas da Israele per la prima volta nel 2020, nell’ambito di un accordo da 15 miliardi di dollari tra Noble Energy – acquisita da Chevron nel 2020 – e Delek Drilling, da un lato, e la Egyptian Dolphinus Holding Company, dall’altro. Nel giugno 2022, l'Egitto ha firmato un memorandum d'intesa con l'Unione Europea e Israele per aumentare le esportazioni di gas verso l'Ue, con l'obiettivo di fornire all'Europa gas israeliano attraverso le stazioni di liquefazione egiziane di Idku e Damietta sul Mediterraneo. (segue) (Res)