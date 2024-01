I fatti del giorno - Nord Africa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tunisia: esperta a “Nova” su visita ministro Cina, Ue capisca valore Paese prima di perderlo - In occasione del 60esimo anniversario dall’instaurazione delle relazioni diplomatiche tra Cina e Tunisia, il ministro degli Esteri di Pechino, Wang Yi, è arrivato ieri sera a Tunisi per una missione diplomatica di tre giorni. “Agenzia Nova” ha raggiunto la professoressa Michela Mercuri, docente di geopolitica del Medio Oriente dell’Università Niccolò Cusano e ricercatrice dell’Osservatorio sul fondamentalismo e il terrorismo di matrice jihadista dell’Università della Calabria, per comprendere la valenza e il significato di questa visita sul piano internazionale in questo particolare momento storico, alla luce della crescente polarizzazione dei vari attori sullo scacchiere geopolitico. “La visita del ministro degli Esteri cinese in Tunisia rientra in un tour estremamente ampio e importante che va a toccare quei paesi che in questo momento si stanno distaccando dall’Occidente. Ricordiamo che il ministro Wang Yi è andato in Egitto, ed è poi atteso in Togo e Costa d’Avorio", afferma Mercuri. (segue) (Res)