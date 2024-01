I fatti del giorno - Nord Africa (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tunisia-Arabia Saudita: direttore generale del traffico saudita in visita a Tunisi - L'ambasciatore del Regno dell'Arabia Saudita in Tunisia, Abdulaziz bin Saqr, ha ricevuto questa mattina all'aeroporto internazionale di Tunisi-Cartagine, il direttore generale del dipartimento del Traffico del Regno, generale Ali bin Mohsen Zahrani e la sua delegazione di accompagnamento. Lo riferisce l'ambasciata saudita in un post sui propri canali social, indicando che Zahrani è in visita in Tunisia nell'ambito dello scambio di esperienze tra i due Paesi nel settore della sicurezza stradale. L'ambasciata rende noto che alle discussioni odierne hanno partecipato anche il direttore generale dell'Osservatorio del traffico tunisino, Saber Kashishi, e il segretario generale aggiunto del Consiglio dei ministri degli Interni arabi, Abdullah Shaalan. (segue) (Res)