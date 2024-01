I fatti del giorno - Nord Africa (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tunisia: ministro Istruzione, a breve esiti consultazioni riforma scolastica - Un comitato presieduto dal ministro dell'Istruzione superiore e della ricerca scientifica della Tunisia sta esaminando i risultati della consultazione nazionale sulla riforma dell'istruzione per presentarli al capo dello Stato, Kais Saied, che ne annuncerà i dettagli. Lo ha dichiarato il ministro dell'Istruzione, Mohamed Ali Boughdiri, rispondendo alle domande dei giornalisti, a margine di una cerimonia commemorativa presso la scuola elementare Sijoumi 3, sottolineando che gli esiti della consultazione saranno presentati nel più breve tempo possibile. Boughdiri ha aggiunto che il comitato si prenderà il tempo necessario, considerando che qualsiasi passo sbagliato farà pagare il tributo alle generazioni future, perché gli effetti del processo di riforma dell'istruzione in Tunisia si estenderanno per i prossimi 20 anni. Il ministro dell'Istruzione ha confermato che il progetto di creazione del Consiglio supremo per l'Istruzione è giunto agli ultimi ritocchi, soprattutto in termini di composizione e oneri, sottolineando che questa nuova struttura elaborerà la strategia nazionale per la riforma dell'Istruzione basata sugli esiti della consultazione nazionale condotta dal 15 settembre al 15 dicembre 2023, e a cui hanno partecipato attraverso una piattaforma digitale dedicata oltre 580mila persone. Le consultazioni hanno riguardato cinque aspetti fondamentali: l'educazione della prima infanzia, i programmi didattici e il sistema di valutazione, il coordinamento tra gli organismi di istruzione, formazione professionale e istruzione superiore, pari opportunità e apprendimento permanente. (segue) (Res)