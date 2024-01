© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tunisia: giornalista "Mosaique Fm" indagato per pubblicazione "foto di migranti" non autorizzate - Il giornalista ed editorialista dell'emittente tunisina "Mosaique Fm", Haythem Mekki, rimane in libertà vigilata dopo essere stato interrogato dalla Guardia nazionale di Sfax. Lo ha riferito la stessa emittente, spiegando che il giornalista è sottoposto a indagini a seguito della denuncia da parte dell'ospedale universitario Habib Bourguiba di Sfax, nel sud-est della Tunisia, per aver pubblicato "senza autorizzazione foto di migranti sub-sahariani, con lo scopo di fomentare l'opinione pubblica". Mekki era il conduttore della trasmissione radiofonica "Midi Show" di "Mosaique Fm". (Res)