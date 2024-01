I fatti del giorno - America latina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nicaragua: governo scarcera e invia in Vaticano il vescovo Alvarez e altri 18 religiosi - Il vescovo nicaraguense, Rolando Alvarez, arrestato oltre 500 giorni fa con l'accusa di cospirazione, è da domenica nella Città del Vaticano. L'alto prelato, le cui condizioni di salute e processuali erano motivo di preoccupazione di parte della comunità internazionale, infatti parte di un gruppo di 19 religiosi che il governo di Daniel Ortega ha espulso dal Paese centroamericano in base a un accordo con la Santa Sede. Managua, si legge in una nota, ringrazia "il Santo Padre, Papa Francesco, la segreteria di Stato e il suo titolare, Pietro Parolin, e la sua squadra di lavoro" per i negoziati condotti "con discrezione" che hanno "reso possibile il viaggio verso il Vaticano di due vescovi, quindici sacerdoti e due seminaristi". Immagini diffuse in rete e riprese dai media nicaraguensi ritraggono Alvarez, vescovo di Matagalpa, e monsignor Isidro Mora, vescovo di Siuna, che celebrano messa in una cappella, presumibilmente in territorio vaticano. (segue) (Res)