- Colombia: frana nel nord del Paese, presidente Gustavo Petro dichiara “disastro naturale” - Il presidente della Colombia, Gustavo Petro, ha dichiarato lo stato di disastro naturale dopo la frana che venerdì ha colpito il nord-ovest del Paese, provocando 36 morti. “Questa misura ci permette di stanziare 500 miliardi di pesos (circa 120 milioni di euro) per rendere più sicura la strada" tra Medellin e Quibdó, ha detto Petro in visita nel tratto interessato dagli smottamenti. Le frane, seguite alle forti precipitazioni registrate nei giorni precedenti, hanno causato anche il ferimento di almeno 15 persone. La situazione più drammatica si è registrata nella località El Siete, dove diversi automobilisti si erano fermati in attesa che la strada fosse liberata da un cumulo di terra rovesciato in precedenza. A un certo punto, come testimonia un video comparso in rete, una imponente fetta di terra si è staccata dalla collina sovrastante la strada rovesciandosi sulla fila delle auto e su un casolare presso cui, riportano i media, i viaggiatori si erano fermati ad attendere che spiovesse e rifocillarsi. "Mi rammarico profondamente per le morti registrate in questa tragedia, in maggioranza bambine e bambini, stando a quanto riferiscono i primi rapporti. Tutta la nostra solidarietà alla provincia del Chocò e alle famiglie delle vittime", ha scritto la vice presidente, Francia Marquez, in un messaggio pubblicato sul proprio profilo X. (segue) (Res)